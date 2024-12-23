Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с повышением минимальной заработной платы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане минимальная месячная заработная плата с 1 января 2025 года устанавливается в размере 400 манатов.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о продолжении мер в сфере улучшения социального благополучия населения, сообщает Trend.

Кабинет министров Азербайджанской Республики в месячный срок должен представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о доведении минимального размера трудовой пенсии с 1 февраля 2025 года до 320 манатов; в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения об увеличении размеров социальных пособий и пенсий; обеспечить в месячный срок приведение размеров ежемесячной тарифной (должностной) заработной платы работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, определенных актами Кабинета министров Азербайджанской Республики, в соответствие с частью 1 настоящего распоряжения и проинформировать Президента Азербайджанской Республики; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Кроме того, отменяется часть 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 5 января 2023 года № 3708 "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023, № 1, статья 101 (Том I).

Части 1 и 3 настоящего распоряжения вступают в силу с 1 января 2025 года.