Патриарх Московский и всея Руси Кирилл позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, Патриарх Кирилл поздравил главу государства с днем рождения.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Россией, отмечен вклад в это дело наших связей в гуманитарной сфере.

Была подчеркнута роль визитов Патриарха Кирилла в Азербайджан в укреплении гуманитарного сотрудничества.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное осуществление работ, связанных с сохранением религиозно-духовных ценностей в наших странах.