Члены госкомиссии Азербайджана находятся на месте крушения самолета AZAL в Актау (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены государственной комиссии, созданной в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин крушения самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, вблизи города Актау и принятия соответствующих мер, находятся на месте происшествия, сообщает Trend.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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