Азербайджан выдвинул специальную резолюцию в рамках ООН, требующую защиты прав жертв мин (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 1 апреля в Женеве по инициативе и при основном соавторстве Азербайджана в рамках Совета ООН по правам человека был выдвинут проект специальной резолюции, требующей защиты прав жертв мин.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Проект резолюции был озвучен на мероприятии высокого уровня на тему «Мины, права человека и деградация окружающей среды — эффективная помощь жертвам мин», состоявшемся в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Сообщается, что мероприятие, совместно организованное Постоянным представительством Азербайджана при ООН в Женеве и международной организацией Universal Rights Group (URG), прошло при участии постоянных представительств при ООН, влиятельных организаций и экспертов в области прав человека, а также представителей международных СМИ.

Выступая с программной речью на мероприятии, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльшад Искендеров сообщил, что проект резолюции «Влияние противопехотных мин на полное соблюдение всех прав человека», выдвинутый Азербайджаном в качестве основного соавтора, включен в повестку дня Совета ООН по правам человека.

Ранее отмечалось, что в СБ ООН впервые был представлен специальный доклад по данной теме, в ООН был организован ряд параллельных мероприятий и консультаций, а принятое в прошлом году по инициативе Азербайджана на 57-й сессии СБ ООН Совместное заявление поддержали 65 стран.

Подчеркнув, что в результате бывшей армянской оккупации азербайджанские земли занимают второе место в Европе по уровню минной опасности, Эльшад Искендеров особо отметил, что за постконфликтный период в результате разрыва мин погибли или получили увечья 383 гражданина Азербайджана, а всего в Азербайджане насчитывается около 4000 жертв мин.

Выступившие на мероприятии постоянные представители Алжира, соавтора резолюции, а также Гамбии при Отделении ООН в Женеве, докладчик ООН по нарушениям прав человека посол Иветт Стивенс и другие докладчики обменялись мнениями о возможностях международного сотрудничества в сфере противоминной деятельности, взаимном обмене опытом и возможных международных механизмах оказания помощи жертвам мин.

Официальную презентацию «Campaign for Landmine Justice» провел Бен Кит, юрист и основатель International Human Rights Advisors (IHRA), выступивший на мероприятии. Основная цель кампании — добиться создания международного механизма солидарности для обеспечения прав жертв мин.