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Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)

Политика Материалы 6 апреля 2025 12:56 (UTC +04:00)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В столице Республики Узбекистан Ташкенте прошла церемония открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза. В мероприятии приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, выступившие на церемонии спикер Олий Маджлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, президент Межпарламентского Союза Тулия Эксон и генеральный секретарь организации Мартин Чунгонг приветствовали участников и поделились мнениями об актуальности вопросов, включенных в повестку Ассамблеи.

Отметим, что предусмотрено выступление спикера Сахибы Гафаровой на Ассамблее. Также глава азербайджанского парламента проводит на полях съезда встречи с главами законодательных собраний ряда государств.

Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)
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