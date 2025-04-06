Председатель Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В столице Республики Узбекистан Ташкенте прошла церемония открытия 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза. В мероприятии приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, выступившие на церемонии спикер Олий Маджлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, президент Межпарламентского Союза Тулия Эксон и генеральный секретарь организации Мартин Чунгонг приветствовали участников и поделились мнениями об актуальности вопросов, включенных в повестку Ассамблеи.

Отметим, что предусмотрено выступление спикера Сахибы Гафаровой на Ассамблее. Также глава азербайджанского парламента проводит на полях съезда встречи с главами законодательных собраний ряда государств.