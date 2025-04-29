В Баку откроется региональный офис ИСЕСКО (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку откроется региональный офис ИСЕСКО.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик во время встречи с руководством Общины Западного Азербайджана в административном здании Общины.

Гендиректор отметил, что это станет связующим звеном ИСЕСКО как для Азербайджана, так и Центральной Азии.

"ИСЕСКО - это организация, которая стала первым международным учреждением, делегация которой посетила освобожденный Карабах. Мы сотрудничаем с учреждениями Азербайджана по всем направлениям", - добавил он.

Отметим, что инициатива по созданию Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) была выдвинута на 9-й Конференции министров иностранных дел стран-членов Исламской конференции (в то время Организация Исламской Конференции) в Дакаре (Сенегал) с 24 по 28 апреля 1978 года.

На 3-м Саммите стран-членов ОИС в Мекке (25-28 января 1981 года) было принято решение об учреждении и размещении постоянной штаб-квартиры ИСЕСКО, являющейся объединением исламских государств по вопросам образования, науки и культуры, в городе Рабат (Марокко).

Учредительная конференция организации была проведена 3 мая 1982 года под патронажем короля Марокко Хасана II в городе Фес (Марокко). Азербайджанская Республика является членом организации с 1991 года.

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