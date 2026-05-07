Azerbaijan grants Presidential awards to group of art representatives - decree

BAKU, Azerbaijan, May 7. A group of art representatives has been granted awards of the President of Azerbaijan, Trend reports.
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed the relevant decree.
According to the document, the following persons were granted the awards.
Matanat Abbasova
Afaq Abbasova-Budagova
Matlab Abdullayev
Khurshid Abdullayeva
Yusif Abdurahmanov
Yalchin Adigozalov
Masmakhanim Aghaverdiyeva
Abulfaz Akhundov
Naiba Allahverdiyeva
Mustafa Ashurov
Matanat Atakisheyeva
Inara Babayeva
Tayyar Bayramov
Ashraf Behbudov
Samad Janbakhshiyev
Elshen Jabrayilov
Rasim Jafarov
Samir Jafarov
Fatima Jafarzade
Mariya Dubovitskaya
Matanat Eres
Ayan Eyvazova
Elchin Afandi
Chingiz Ahmadov
Elshad Ahmadov
Ibrahim Ahmadov
Ilyas Ahmadov
Mir Gabil Akbarov
Abdulgani Aliyev
Farid Aliyev
Arzu Aliyeva
Munavvar Aliyeva
Ulviye Aliyeva
Akbar Alizade
Ali Alizade
Shehla Alizade
Ravana Amiraslanli
Ilham Asadov
Maleyka Asadova
Asar Asgarov
Emil Asgarov
Azizaga Azizov
Anton Fershtandt
Aslan Fatullayev
Maytab Gozalova
Elshan Hajibabayev
Ali Hajiyev
Fuad Hajiyev
Haji Hajiyev
Ilgar Hajiyev
Vugar Hajiyev
Fidan Hajiyeva
Sevil Hajiyeva
Anar Heybatov
Elnara Heyderova
Kazim Hasanquliyev
Karim Hasanov
Nijat Hasanov
Zaman Hasanov
Anar Huseynli
Rauf Huseynli
Fizuli Huseynov
Shovgi Huseynov
Farida Huseynova
Kamala Huseynova
Samad Khanahmadov
Habil Khanlarov
Sabuhi Khalilov
Rufat Khalilzade
Javid Ibrahimov
Fuad Ibrahimov
Nigar Ibrahimova
Shahla Ibrahimova
Vilayat Ismayilov
Nijat Kazimov
Rovshan Karimdukht
Nargiz Karimova
Bella Klimasheva
Yulizana Kukhmazova
Elnar Garayev
Seymur Gadiyev
Abbas Gahramanov
Nargile Garibova
Jeyhun Gubadov
Samir Gulamov
Jamil Guliyev
Ayyub Guliyev
Hafiz Guliyev
Kamran Guliyev
Shalala Guliyeva
Gulzar Gurbanova
Parvana Gurbanova
Elkhan Mansurov
Sariyya Mansurova
Ilkin Mehdiyev
Irina Mehdiyeva
Sharud Mehdiyeva
Firudin Maharramov
Anar Mammadov
Asim Mammadov
Ayshad Mammadov
Emil Mammadov
Mammad Mammadov
Murad Mammadov
Dinara Mammadova
Lala Mammadova
Anar Mikayilov
Mikayil Mikayilov
Aleksey Miltikh
Ayan Mir-Gasim
Gulaghasi Mirzayev
Nijat Mirzazade
Nurida Musabayli
Arzu Mustafayev
Jabrayil Nabiyev
Afsar Novruzov
Sadagat Nuriyeva
Almaz Orujova
Naida Orujova
Sevda Orujova
Fuad Osmanov
Ayla Osmanova
Gumrah Omarov
Akram Poladov
Mammad Rajabli
Vidadi Rajabli
Teymur Rahimov
Elshan Rustamov
Ramin Rzayev
Sevinj Rzayeva
Vafa Rzayeva
Abulfat Salahov
Igrar Salamov
Jeyla Seyidova
Kamale Safarova
Mirbala Salimli
Ruslan Salimov
Shukur Samadov
Gunay Sattarova
Ulduz Suleymanova
Leri Shioshvili
Aslan Shirinov
Ramiz Valiyev
Laman Valiyeva
Taleh Yahyayev
Elgun Yahyayev
Tarana Yusifova
Azer Zeynalov
Jumshud Zeynalov
Mehriban Zaki