Снижена оплата за обучение в профшколах и профлицеях Азербайджана

4 августа 2017 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижена оплата за обучение в первичных специальных профессиональных образовательных учреждениях (профессиональные школы, профессиональные лицеи), сказал в пятницу заведующий отделом мониторинга и управления, обеспечения качества учреждений профобразования Государственного агентства по профессиональному образованию Амиль Алили.

По его словам, если в прошлом году в зависимости от специальности предусматривалась оплата как минимум 500 манатов, то в этом году цены начинаются от 350 манатов и возрастают до 500 манатов.

Амиль Алили добавил, что в этом году количество подавших документы для обучения в первичных специальных профессиональных образовательных учреждениях демонстрирует более высокий уровень интереса к этой сфере.

Завотделом добавил, что с 1 августа в рамках проекта "ASAN peşə" стартовал прием документов в первичные специальные профессиональные образовательные учреждения на 2017-2018 учебный год, и регистрацию прошли свыше двух тысяч человек.

Амиль Алили пояснил, что в процессе приема участвуют все профлицеи и профшколы.

В этом году проводится прием в Габалинскую профшколу и на специальности Габалинского центра профобразования, созданного на базе Образовательного центра. Ожидается, что Центр приступит к деятельности со следующего учебного года. Поступившие смогут обучаться там с нового учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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