Ректор Бакинской Высшей школы нефти встретился с Президентскими стипендиатами

17 октября 2017 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами, поступившими в БВШН в 2017 году и удостоенными Президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах.

Как говорится в сообщении Школы нефти, распространенном во вторник, во время встречи ректор подчеркнул, что гордится тем, что в этом году Президентскими стипендиатами стали в два раза больше студентов, чем в прошлые годы. Высшая школа подтвердила свое лидерство среди вузов Азербайджана по числу Президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны по первой группе специальностей: из 25 студентов, выбравших учиться по этой группе специальностей и удостоенных Президентской стипендии, 24 человека стали студентами БВШН. Среди них семь абитуриентов – три девушки и четверо юношей – набрали при поступлении 700 баллов.

Большинство из Президентских стипендиатов выбрали специальность «Инженер по автоматизации процессов», которая стала «Специальностью года» и рекордной по популярности в республике.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов высоко оценил решение Президентских стипендиатов выбрать для учебы Высшую школу и отметил, что этот выбор стал залогом больших успехов студентов в их профессиональной карьере в будущем. Еще раз поздравив первокурсников, он пожелал им добиваться отличных результатов в учебе.

В заключение была сделана фотография на память.

Azernews Newspaper
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