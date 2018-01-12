Элин Сулейманов: Если музыка является душой Азербайджана, Чингиз Садыхов был ее истолкователем

12 января 2018 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря 2017 года в Калифорнии скончался выдающийся азербайджанский музыкант Чингиз Садыхов.

В связи с уходом из жизни Маэстро посол Азербайджана в США Элин Сулейманов написал:

"Несмотря на то, что прошло уже почти две недели после ухода из жизни Маэстро Чингиза Садыхова, мне все еще очень трудно попрощаться с этим удивительным человеком и настоящим виртуозом музыки. Азербайджан известен своими музыкальными талантами, но даже в такой богатой талантами среде Маэстро Садыхов был уникален. Если музыка является душой Азербайджана, Чингиз Садыхов был ее переводчиком.

С 1990-х годов Маэстро и его семья жили в Северной Калифорнии. Впервые я встретил его будучи генеральным консулом Азербайджана в Лос-Анджелесе. Маэстро Садыхов и недавно покинувший нас гений науки Лютфи Заде были одними из самых выдающихся и успешных личностей в азербайджано-американской общине. Хотя мы и скорбим по ним, те из нас, которым посчастливилось узнать их лично, должны гордиться тем, что встретили таких замечательных людей.

Музыка оживала, когда Маэстро Садыхов играл на фортепьяно. Самые трудные аккорды азербайджанской музыки казались легкими после его прикосновения к клавишам. Даже за последние годы, когда он страдал от продолжительной болезни, Чингиз Садыхов никогда не терял своего мастерства. Он любил азербайджанскую музыку, и музыка любила его. Люди, которые видели вживую его исполнение, были в восторге от энергии, которую он порождал, играя музыку, и насколько волшебно звучали даже самые знакомые ноты в его исполнении. Представляя золотой век азербайджанской музыки наряду с такими мастерами, как Рашид Бехбудов и Муслим Магомаев, сам Маэстро Садыхов олицетворял золотой стандарт азербайджанской культуры.

Чингиз Садыхов был более чем профессионалом музыки. Он был великим патриотом и опорой азербайджанской идентичности в Калифорнии. Он был гордым и скромным человеком, настоящим джентльменом и интеллектуалом до самых последних дней своей жизни. Невозможно представить достижения Маэстро Садыхова и его уникальной, богатой жизни без его изумительной жены, друга и товарища на протяжении многих десятилетий - Джейран ханым Садыховой. Возможно, мы в значительной степени и ей обязаны зарождению творческого импульса, который способствовал процветанию и поддержанию музыкальной одаренности Маэстро Садыхова. Поэтому я хочу поблагодарить Джейран ханым, а также ее дочерей Лалу и Наргиз и их семьи за заботу и уход за их мужем и отцом - настоящей легендой азербайджанской музыки Маэстро Чингизом Садыховым.

Покойтесь с миром, Маэстро Садыхов! Мы скучаем по вам и будем продолжать слушать вашу музыку."

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Скончавшийся в США известный пианист Чингиз Садыхов будет похоронен в Баку
Общество 10 января 17:28
Памяти Чингиза Садыхова: Более высокой похвалы для меня не существует!
Интервью 4 января 17:17
Выдающийся азербайджанский музыкант Чингиз Садыхов скончался в США
Общество 31 декабря 2017 02:35
Посол рассказал в эфире популярного американского радио-шоу о современных вызовах и реалиях Азербайджана
Политика 16 сентября 2017 11:32
Посол Азербайджана в США рассказал о последней армянской провокации на форуме, организованном The Heritage Foundation
Нагорно-карабахский конфликт 12 июля 2017 12:48
Посол в США сделал заявление в связи с военной провокацией армянских войск против гражданского населения Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 2017 16:52
Интервью посла Азербайджана на обложке авторитетного американского издания
Политика 30 июня 2017 11:16
Посол рассказал в эфире популярного американского радио-шоу о прошедшей в Азербайджане гонке Формулы 1 и Транскаспийском коридоре
Экономика 29 июня 2017 11:31
Посол рассказал в эфире популярного американского радио-шоу о роли Азербайджана в операции в Афганистане
Политика 22 июня 2017 12:28
Азербайджан помогает США в сохранении тысяч рабочих мест - посол
Экономика 22 мая 2017 11:22
У Азербайджана крепкие взаимовыгодные связи с США и Израилем - посол
Политика 30 марта 2017 11:15
Азербайджан и США являются стратегическими партнерами - посол
Политика 25 марта 2017 13:46
Второй международный форум по проекту возрождения Шелкового пути пройдет в США в новом формате - посол
Бизнес 1 декабря 2016 11:07
Транскаспийский коридор втрое ускорит доставку грузов из Азии в Европу – азербайджанский посол
Бизнес 29 апреля 2016 14:10
Международное сообщество должно призвать Ереван вести переговоры с Баку в духе доброй воли - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 14 апреля 2016 11:26
США должны уделять больше внимания проблемам безопасности в регионе – азербайджанский посол
Нагорно-карабахский конфликт 13 апреля 2016 12:30
Против правительства Азербайджана проводится клеветническая кампания - посол
Политика 13 апреля 2016 10:47
Мир поощряет насилие и игнорирует тех, кто отстаивает свои законные права - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 7 апреля 2016 10:28