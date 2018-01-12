Элин Сулейманов: Если музыка является душой Азербайджана, Чингиз Садыхов был ее истолкователем

БАКУ /Trend/ - 30 декабря 2017 года в Калифорнии скончался выдающийся азербайджанский музыкант Чингиз Садыхов.

В связи с уходом из жизни Маэстро посол Азербайджана в США Элин Сулейманов написал:

"Несмотря на то, что прошло уже почти две недели после ухода из жизни Маэстро Чингиза Садыхова, мне все еще очень трудно попрощаться с этим удивительным человеком и настоящим виртуозом музыки. Азербайджан известен своими музыкальными талантами, но даже в такой богатой талантами среде Маэстро Садыхов был уникален. Если музыка является душой Азербайджана, Чингиз Садыхов был ее переводчиком.

С 1990-х годов Маэстро и его семья жили в Северной Калифорнии. Впервые я встретил его будучи генеральным консулом Азербайджана в Лос-Анджелесе. Маэстро Садыхов и недавно покинувший нас гений науки Лютфи Заде были одними из самых выдающихся и успешных личностей в азербайджано-американской общине. Хотя мы и скорбим по ним, те из нас, которым посчастливилось узнать их лично, должны гордиться тем, что встретили таких замечательных людей.

Музыка оживала, когда Маэстро Садыхов играл на фортепьяно. Самые трудные аккорды азербайджанской музыки казались легкими после его прикосновения к клавишам. Даже за последние годы, когда он страдал от продолжительной болезни, Чингиз Садыхов никогда не терял своего мастерства. Он любил азербайджанскую музыку, и музыка любила его. Люди, которые видели вживую его исполнение, были в восторге от энергии, которую он порождал, играя музыку, и насколько волшебно звучали даже самые знакомые ноты в его исполнении. Представляя золотой век азербайджанской музыки наряду с такими мастерами, как Рашид Бехбудов и Муслим Магомаев, сам Маэстро Садыхов олицетворял золотой стандарт азербайджанской культуры.

Чингиз Садыхов был более чем профессионалом музыки. Он был великим патриотом и опорой азербайджанской идентичности в Калифорнии. Он был гордым и скромным человеком, настоящим джентльменом и интеллектуалом до самых последних дней своей жизни. Невозможно представить достижения Маэстро Садыхова и его уникальной, богатой жизни без его изумительной жены, друга и товарища на протяжении многих десятилетий - Джейран ханым Садыховой. Возможно, мы в значительной степени и ей обязаны зарождению творческого импульса, который способствовал процветанию и поддержанию музыкальной одаренности Маэстро Садыхова. Поэтому я хочу поблагодарить Джейран ханым, а также ее дочерей Лалу и Наргиз и их семьи за заботу и уход за их мужем и отцом - настоящей легендой азербайджанской музыки Маэстро Чингизом Садыховым.

Покойтесь с миром, Маэстро Садыхов! Мы скучаем по вам и будем продолжать слушать вашу музыку."

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