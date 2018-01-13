В Азербайджане обнаружено мясо неизвестного происхождения

БАКУ /Trend/ - На территории Хачмазского района Азербайджана обнаружено и изъято большое количество мяса неизвестного происхождения, говорится в субботу в сообщении министерства внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что во время карантинных мероприятий на территории Хачмазского района проведен осмотр автомобиля марки Mercedes, управляемого жителем Товузского района Ниджатом Мамедовым.

В багажнике автомобиля было обнаружено и изъято 90 килограммов мяса, незаконно перевозимого в антисанитарных условиях, не имеющего никаких документов о происхождении.

Образцы мяса были переданы в лабораторию Государственной ветеринарной службы для проведения экспертизы. В зависимости от результатов проверки будут применены меры в соответствии с законом.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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