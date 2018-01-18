Кабмин Азербайджана одобрил предложения по устранению пробок в Баку

БАКУ /Trend/ - Комиссия по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана дала положительный ответ на предложение Бакинского транспортного агентства по устранению беспорядочного движения и пробок перед станцией метро «Кероглу», сказал в четверг глава отдела по связи с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, для предотвращения возникновения плотности транспортного потока будут ликвидированы автобусные остановки, на обочине дороги будут установлены ограждения. Таким образом, автобусы, движущиеся от центра транспортного обмена «Кероглу», смогут проезжать без остановок.

Отметим, что на основании анализа, проведенного специалистами БТА, было установлено, что наличие автобусной остановки рядом с одним из выходов станции метро «Кероглу» приводило к образовании плотности транспортного потока на проспекте Гейдара Алиева, улице Микаила Алиева и проспекте Зии Буньядова.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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