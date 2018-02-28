В Азербайджане обнародована дата первого выпускного экзамена для 9 классов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана четвертого марта проведет первый этап выпускных экзаменов для учащихся девятых классов общеобразовательных учреждений, говорится в среду в сообщении ГЭЦ.
Планируется, что в экзамене примут участие 36846 человек.
Ученики, которые примут участие в экзамене, начиная с 23 февраля должны распечатать «пропускной лист на экзамен».
Экзамен начнется в 11:00.
На экзамен ученики должны придти с "пропускным листом" и удостоверением личности.
Для проведения первого этапа выпускных экзаменов для учащихся девятых классов выделено в общей сложности 80 экзаменационных центров.
Контроль на экзамене будут осуществлять 240 руководителей и 2942 наблюдателя.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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