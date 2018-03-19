Задержанная гражданка Израиля: «Мне повезло, что это произошло со мной в Азербайджане»

19 марта 2018 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Далия Хадад из Беэр-Шевы (Израиль) вернулась на родину после задержания в бакинском аэропорту с чемоданом, в котором были обнаружены патроны, говорится в статье, опубликованной в The Jerusalem Post.

Отметим, что в чемодане Далии при въезде в страну было обнаружено несколько патронов от автоматической винтовки М16. Выяснилось, что чемодан принадлежит ее дочери, которая брала его на тренинги в Армии обороны Израиля. Далия приезжала в Баку на выходные, но в итоге осталась на 23 дня.

Хадад признала, что ей повезло, что она оказалась именно в Азербайджане - она подверглась штрафу, не могла покинуть страну, но имела возможность свободно передвигаться по городу, говорится в статье.

В статье отмечается, что в аналогичных случаях израильтян, задержанных за подобный вид нарушения в таких странах, как Египет, Индия и Таиланд, сажали в тюрьму.

«Мне повезло, что это случилось со мной в Азербайджане», - сказала она, добавив, что встретила здесь много хороших людей - как израильтян, так и местных жителей, которые ее очень поддержали.

Хадад сказала, что в Азербайджане к ней относились очень хорошо.

В материале отмечается, что скорое возвращение Далии Хадад на родину стало возможным благодаря усилиям посольства Израиля в Баку и властей Азербайджана, страны, с которой Израиль имеет хорошие отношения.

«Именно эти хорошие отношения позволили гражданке Израиля свободно оставаться в Азербайджане до завершения соответствующих процедур», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова)

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