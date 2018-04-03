За 15 лет в Азербайджане посадили 100 млн деревьев

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет в Азербайджане было высажено 100 миллионов деревьев.

Об этом сказал на семинаре "Зеленое развитие" представитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Амиль Сефиев. Мероприятие организовано Всемирным банком и Корейским трастовым фондом зеленого развития совместно с правительством Азербайджана.

По словам представителя министерства, деревья в том числе, были посажены на очищенных территориях. Площадь лесов в результате проделанной работы увеличилась с 11,4 до 11,8 процентов.

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