БГУ будет сотрудничать со Всемирной туристской организацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском государственном университете прошла встреча с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили, сообщает вуз в пятницу.
Ректор, академик Абель Магеррамов, рассказав о деятельности ВТО, напомнил о встрече генерального секретаря Зураба Пололикашвили с Президентом Ильхамом Алиевым. Ректор подчеркнул успешное сотрудничество Азербайджана с ВТО, говорил о преподавании в БГУ специальности «туризм».
Генеральный секретарь ВТО Зураб Пололикашвили, в свою очередь, говорил о развитии туризма в нашей стране и реализации масштабных работ. Глава ВТО выступил с предложением об установлении в ближайшем будущем отношений между возглавляемой им организацией и университетом.
После вопросов студентов к гостю, был показан фильм «Колонны», подготовленный в студии вуза.
Мероприятие завершилось вручением генеральному секретарю ВТО плакета «Почетный гость БГУ».
На встрече с генеральным секретарем организации, штаб-квартира которой располагается в Мадриде, присутствовал посол Азербайджана в Испании Анар Магеррамов.
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