МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки были задержаны и переданы соответствующим органам 26 человек, находившихся в розыске, в том числе три человека - за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, 16 человек, находившихся в розыске в качестве должников, говорится в субботу в сообщении МВД Азербайджана.

Согласно информации, вчера на автомобильных дорогах страны произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали шесть человек.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлены девять фактов, связанных с наркотиками, два факта незаконного хранения оружия.

Также были задержаны 32 человека, подозреваемых в совершении преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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