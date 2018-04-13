В БГУ прошло расширенное заседание Ученого совета вуза (ФОТО)

13 апреля 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло расширенное заседание Ученого совета вуза. Перед заседанием прошел просмотр выставки, посвященной итогам научно-исследовательских работ БГУ, сообщает в пятницу вуз.

Заседание, в котором приняли участие члены Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ректоры вузов, члены Ученого совета БГУ, вступительным словом открыл ректор, академик Абель Магеррамов. Ученый подчеркнул внимание и заботу государства, оказываемую развитию науки и образования в стране, говорил об успешных результатах президентских выборов, прошедших 11 апреля 2018 года. Академик Абель Магеррамов отметил, что очередное избрание Ильхама Алиева руководителем государства является победой всего народа. Затем ректор Абель Магеррамов огласил повестку дня заседания Ученого совета вуза.

С отчетом о проделанной в БГУ в 2017 году научно-исследовательской работе выступил проректор по науке и инновациям, профессор Айдын Кязимзаде.

В докладе речь шла о проведенных фундаментальных и прикладных исследованиях по различным направлениям науки на 124 кафедрах 17 факультетов, двух научно-исследовательских институтах, трех научно-исследовательских центрах и 23 научно-исследовательских лабораториях. В прошлом году по 81 направлению науки по 185 актуальным темам выполнено 1046 научных работ.

Проректор Айдын Кязимзаде говорил о защите кандидатских и докторских диссертаций в функционирующих в БГУ Диссертационных советах, об изданных в стране и за рубежом трудах профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, опубликованных его учеными статей за рубежом, в том числе в журналах импакт-фактора. Ученый в докладе также говорил о внутриуниверситетском, республиканском и международных грантовых программах, деятельности Научной библиотеки и издательства вуза, достижениях лицея «Юные таланты» при БГУ, проведенных на хозяйственной основе научно-исследовательских работах стоимостью 150 000 манатов. Проректор Айдын Кязимзаде подчеркнул, что за отчетный год подписаны соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с 19 академическими учреждениями и вузами страны и зарубежья.

На мероприятии исполняющий обязанности вице-президента НАНА, академик Дилгам Тагиев выступил с речью о совместном сотрудничестве БГУ и НАНА.

В завершении заседания Ученого совета награждены факультеты, кафедры и сотрудники БГУ, отличившиеся своими научными достижениями по итогам 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
БГУ будет сотрудничать со Всемирной туристской организацией (ФОТО)
Общество 6 апреля 17:48
В БГУ почтили память жертв геноцида 31 марта
Общество 29 марта 17:06
В БГУ прошло мероприятие "Новруз у тюркских народов" (ФОТО)
Общество 17 марта 09:46
В БГУ стартовал международный проект "Школа реальной журналистики"
Общество 15 марта 18:29
Джахангир Мамедли: Азербайджанская журналистика должна бороться с теми, кто противостоит государству и его символам
Политика 10 марта 12:32
БГУ и Белорусский государственный педагогический университет заключили договор о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 6 марта 14:30
В БГУ почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Общество 22 февраля 19:22
Дан старт мероприятиям, посвященным юбилею БГУ (ФОТО)
Общество 21 февраля 18:13
Фонд "Знание" к столетию БГУ проведет 100 встреч с его выпускниками (ФОТО)
Общество 30 января 19:01
В БГУ подписан трехсторонний меморандум в области ядерной физики (ФОТО)
Общество 23 января 16:29
В БГУ почтили память жертв "Черного января" 1990 года (ФОТО)
Общество 18 января 17:50
При БГУ будет создана корейская школа Sei Jong
Общество 17 января 18:42
Выпускники Бакинского государственного университета получили двойные дипломы
Общество 16 января 19:30
БГУ создаст в Национальном центре ядерных исследований филиал кафедры "Структура вещества" (ФОТО)
Общество 9 января 17:52
Изданы два международных научных журнала БГУ (ФОТО)
Общество 8 января 16:38
В БГУ отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Общество 28 декабря 2017 16:28
Гендиректору ИСЕСКО присвоено звание "Друг Бакинского государственного университета" (ФОТО)
Общество 22 декабря 2017 16:59
В БГУ стартовал проект "Школа международной журналистики" (ФОТО)
Общество 19 декабря 2017 17:51