В БГУ прошло расширенное заседание Ученого совета вуза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло расширенное заседание Ученого совета вуза. Перед заседанием прошел просмотр выставки, посвященной итогам научно-исследовательских работ БГУ, сообщает в пятницу вуз.

Заседание, в котором приняли участие члены Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ректоры вузов, члены Ученого совета БГУ, вступительным словом открыл ректор, академик Абель Магеррамов. Ученый подчеркнул внимание и заботу государства, оказываемую развитию науки и образования в стране, говорил об успешных результатах президентских выборов, прошедших 11 апреля 2018 года. Академик Абель Магеррамов отметил, что очередное избрание Ильхама Алиева руководителем государства является победой всего народа. Затем ректор Абель Магеррамов огласил повестку дня заседания Ученого совета вуза.

С отчетом о проделанной в БГУ в 2017 году научно-исследовательской работе выступил проректор по науке и инновациям, профессор Айдын Кязимзаде.

В докладе речь шла о проведенных фундаментальных и прикладных исследованиях по различным направлениям науки на 124 кафедрах 17 факультетов, двух научно-исследовательских институтах, трех научно-исследовательских центрах и 23 научно-исследовательских лабораториях. В прошлом году по 81 направлению науки по 185 актуальным темам выполнено 1046 научных работ.

Проректор Айдын Кязимзаде говорил о защите кандидатских и докторских диссертаций в функционирующих в БГУ Диссертационных советах, об изданных в стране и за рубежом трудах профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, опубликованных его учеными статей за рубежом, в том числе в журналах импакт-фактора. Ученый в докладе также говорил о внутриуниверситетском, республиканском и международных грантовых программах, деятельности Научной библиотеки и издательства вуза, достижениях лицея «Юные таланты» при БГУ, проведенных на хозяйственной основе научно-исследовательских работах стоимостью 150 000 манатов. Проректор Айдын Кязимзаде подчеркнул, что за отчетный год подписаны соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с 19 академическими учреждениями и вузами страны и зарубежья.

На мероприятии исполняющий обязанности вице-президента НАНА, академик Дилгам Тагиев выступил с речью о совместном сотрудничестве БГУ и НАНА.

В завершении заседания Ученого совета награждены факультеты, кафедры и сотрудники БГУ, отличившиеся своими научными достижениями по итогам 2017 года.

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