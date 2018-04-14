Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

14 апреля 2018 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, утром и вечером местами интенсивные, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Во второй половине дня преимущественно без осадков, северо-западный ветер во второй половине дня будет умеренным.

Температура воздуха ночью ожидается 5-7, днем 9-13 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике местами дожди, в горах возможен снег, к вечеру осадки прекратятся. Западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском и Дашкесан-Гедабейском районах временами будут осадки, ожидается снег. Местами осадки будут интенсивными, утром в отдельных местах туман. Западный ветер ночью и утром в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах временами возможны осадки. Западный ветер ночью и утром в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 4-8, днем 12-15 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах ожидаются дожди, местами снег. Утром туман, западный ветер временами ночью и утром будет усиливаться. Температура воздуха ночью 1-5, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-6 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

В Центральном Аране: Евлахском, Гёкчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах будут грозы, временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут усиливаться, ближе к вечеру прекратятся. Ветер западный, ночью и утром временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 5-8, днем 11-16 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах местами дожди, в горах – снег, утром в горах туман. Ветер северо-восточный, ночью и утром временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-17 градусов тепла, в горах ночью 0-3, днем 3-6 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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