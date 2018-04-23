Поддержка бакинских болельщиков просто великолепна - молдавская гимнастка

23 апреля 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка болельщиков в Национальной арене гимнастики в Баку просто великолепна, сказала в понедельник Trend молдавская гимнастка Елизавета Ямпольская, участвующая в соревнованиях AGF Junior Trophy.

“Очень классный зал, очень нравится поддержка болельщиков. Они радуются за всех без исключения - это просто великолепно”, - сказала Ямпольская.

Молдавская гимнастка осталась довольна своим выступлением.

“В целом своими выступлениями довольна. Неприятная потеря с мячом, а так я довольна. Думаю, что сделала то, что смогла”, - сказала она.

В свою очередь, тренер Ямпольской Екатерина Калинина отметила важность проходящего в Баку соревнования.

“На соревнованиях мы представлены всего одной гимнасткой. Для нас это очень важный старт с точки зрения получения опыта, так как мы дальше будем пытаться пробиваться на Чемпионат Европы”, - сказала Калинина.

В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят квалификационные соревнования в индивидуальном порядке. По итогам дня определятся победители в командном зачете, а также финалистки по отдельным снарядам.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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