Доверие Мехрибан Алиевой укрепляет нашу веру в свои силы – Мариана Василева

30 апреля 2018 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева всегда рядом с гимнастами, и это доверие укрепляет веру спортсменов в свои силы, сказала Trend в понедельник главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Главный тренер команды подвела итоги Кубка мира по художественной гимнастике, завершившегося накануне в Баку, где команда страны в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой завоевала бронзовую медаль в групповых упражнениях с пятью обручами.

"Когда все заканчивается хорошо, ты забываешь, через что ты прошел, забываешь плохие моменты, обиды и слезы, которые ты пролил. Я очень рада, что вчера мы так завершили наши соревнования. Дома выступать очень сложно. У нас каждый год появляется все больше болельщиков, зал, особенно в последний день финалов, был почти полон, и все это обязывает радовать наших болельщиков. Девочки старались каждый день показать свой максимум, и мы наконец-то обрадовали всех наших болельщиков. Это произошло в присутствии всех сильнейших команд, за исключением российской сборной по групповым упражнениям", - сказала Василева.

Главный тренер связала этот успех с деятельностью президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Этот успех был достигнут благодаря сплоченности нашего коллектива во главе с президентом Федерации Мехрибан Алиевой, которая также является Первым вице-президентом нашей страны. Огромное спасибо Мехрибан Алиевой за все условия, созданные для нас, за поддержку. Она всегда рядом с нами, независимо от того, хороший результат или не очень. Это показатель веры в нас и доверия к нам, и это укрепляет нашу веру в то, что мы являемся одними из лучших, что мы вчера и показали. Хочу сказать Мехрибан ханум "Спасибо большое, низкий поклон, любите нас и дальше так же, как и любили до сих пор", - сказала Василева.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 29 апреля 18:16
Мариана Василева: Счастлива, что сборная Азербайджана наконец-то взяла медаль на домашней арене
Общество 29 апреля 17:48
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)
Политика 29 апреля 16:20
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции (ФОТО)
Политика 27 апреля 14:57
Жду качественных выступлений от гимнасток - главный тренер сборной Азербайджана
Общество 26 апреля 11:26
Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку обещает быть динамичной - Мариана Василева
Общество 25 апреля 17:56
Бронза в командном зачете стала приятной неожиданностью - главный тренер сборной Азербайджана
Общество 24 апреля 12:24
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с юными изобретателями (ФОТО)
Политика 13 апреля 16:06
Президент Азербайджана и его супруга ознакомились с международными выставками "AITF-2018" и "HOREX Caucasus-2018" (ФОТО)
Политика 6 апреля 10:19
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан прославился как край, где люди, принадлежащие к различным этническим корням и религиям, всегда жили в мире и гармонии
Политика 6 апреля 00:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в приеме, устроенном в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения (ФОТО)
Политика 5 апреля 22:59
Фонд Гейдара Алиева отправил помощь пострадавшим при пожаре в российском Кемерово (ФОТО)
Политика 31 марта 11:42
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Центра творчества Максуда Ибрагимбекова
Политика 30 марта 21:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с заместителем президента Ирана по вопросам женщин и семьи (ФОТО)
Политика 28 марта 17:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с погибшими в результате пожара в Кемерово (ФОТО)
Политика 28 марта 16:50
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан привержен созданию международной платформы для взаимопонимания и диалога
Политика 20 марта 21:48
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с супругами глав дипмиссий в Баку (ФОТО)
Политика 20 марта 17:37
По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные подарки (ФОТО)
Политика 17 марта 15:22