Доверие Мехрибан Алиевой укрепляет нашу веру в свои силы – Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - Президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева всегда рядом с гимнастами, и это доверие укрепляет веру спортсменов в свои силы, сказала Trend в понедельник главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Главный тренер команды подвела итоги Кубка мира по художественной гимнастике, завершившегося накануне в Баку, где команда страны в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой завоевала бронзовую медаль в групповых упражнениях с пятью обручами.

"Когда все заканчивается хорошо, ты забываешь, через что ты прошел, забываешь плохие моменты, обиды и слезы, которые ты пролил. Я очень рада, что вчера мы так завершили наши соревнования. Дома выступать очень сложно. У нас каждый год появляется все больше болельщиков, зал, особенно в последний день финалов, был почти полон, и все это обязывает радовать наших болельщиков. Девочки старались каждый день показать свой максимум, и мы наконец-то обрадовали всех наших болельщиков. Это произошло в присутствии всех сильнейших команд, за исключением российской сборной по групповым упражнениям", - сказала Василева.

Главный тренер связала этот успех с деятельностью президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Этот успех был достигнут благодаря сплоченности нашего коллектива во главе с президентом Федерации Мехрибан Алиевой, которая также является Первым вице-президентом нашей страны. Огромное спасибо Мехрибан Алиевой за все условия, созданные для нас, за поддержку. Она всегда рядом с нами, независимо от того, хороший результат или не очень. Это показатель веры в нас и доверия к нам, и это укрепляет нашу веру в то, что мы являемся одними из лучших, что мы вчера и показали. Хочу сказать Мехрибан ханум "Спасибо большое, низкий поклон, любите нас и дальше так же, как и любили до сих пор", - сказала Василева.

(Автор: Максим Цурков)

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