Лучшие моменты c Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике(ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики прошли соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Всего в соревнованиях, проходивших в течение двух дней, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.

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