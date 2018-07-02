При приеме в медрезидентуру в Азербайджане будет целевое распределение части плановых мест

2 июля 2018 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С учетом нехватки кадров в регионах Азербайджана при приеме в резидентуру на 2018/2019 учебный год проведено целевое распределение определенной части плановых мест.

Об этом в понедельник говорится в сообщении министерства здравоохранения Азербайджана.

Согласно сообщению, о вышеуказанной информации было сообщено группе кандидатов, обратившихся в министерство и желавших поступить в резидентуру. Обратившиеся кандидаты выразили недовольство сокращением плановых мест по приему в резидентуру на 2018/2019 учебный год и поздним информированием об этом со стороны министерства.

Кандидатам сказали, что, согласно содержанию и правилам организации образования в резидентуре, план приема устанавливается Кабинетом министров на основе предложений министерства здравоохранения.

«Ежегодно при определении плановых мест по госзаказу учитывается потребность в республике во врачах-специалистах. В регионах в основном необходимы семейные врачи и врачи скорой медицинской помощи, а также врачи-специалисты по определенным специальностям, подготовка которых ведется в резидентуре», - говорится в сообщении минздрава.

В сообщении отмечается, что с учетом нехватки кадров в регионах Азербайджана будет осуществляться целевое распределение части плановых мест для приема в резидентуру на 2018/2019 учебный год.

В министерстве сказали, что отведенные по целевому приему плановые места предусматриваются для врачей-специалистов, которые будут работать в конкретных учреждениях здравоохранения, где есть нехватка врачей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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