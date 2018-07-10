В Гяндже разогнали незаконную акцию

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Гяндже группа приблизительно из 200 человек с целью нарушения стабильности, создания беспорядков попыталась провести незаконную акцию, сообщили Trend в правоохранительных органах.

В результате осуществленных сотрудниками полиции решительных мер акция была пресечена. Около 30-ти нарушителей порядка были задержаны.

Двое сотрудников полиции получили ранения. Ситуация полностью находится под контролем стражей порядка.

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