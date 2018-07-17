В Баку завтра без осадков, на Абшероне местами возможен небольшой дождь

17 июля 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных местах полуострова возможен небольшой дождь с грозой. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

На пляжах будет благоприятная погода. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

В районах Азербайджана преимущественно вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Температура ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

Завтра соответствующий сезону температурный режим на Абшеронском полуострове будет относительно благоприятный для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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