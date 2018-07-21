Все пострадавшие в ДТП в Дагестане - граждане Азербайджана

Десять пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в субботу в Дагестане являются гражданами Азербайджана.

Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Все пострадавшие в ДТП - граждане Азербайджана, которые ехали [в микроавтобусе] на работу в Дагестан", - сказала Муртазалиева. По ее словам, сейчас в больницах остаются пять человек.

"На данный момент в больнице Избербаша остаются трое пострадавших, еще двоих перевезли на лечение в Махачкалу. Остальные пятеро отпущены на амбулаторное лечение", - отметила собеседница агентства.

Представитель минздрава региона добавила, что погибшие - водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в субботу в ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковой машины ВАЗ-2114 недалеко от города Избербаш на федеральной автодороге "Кавказ" погибли два человека и еще десять пострадали. Состояние одного из пострадавших тяжелое, у него закрытая черепно-мозговая травма, разрыв легкого и множество переломов.

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