Все пострадавшие в ДТП в Дагестане - граждане Азербайджана

21 июля 2018 14:43 (UTC+04:00)

Десять пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в субботу в Дагестане являются гражданами Азербайджана.

Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Все пострадавшие в ДТП - граждане Азербайджана, которые ехали [в микроавтобусе] на работу в Дагестан", - сказала Муртазалиева. По ее словам, сейчас в больницах остаются пять человек.

"На данный момент в больнице Избербаша остаются трое пострадавших, еще двоих перевезли на лечение в Махачкалу. Остальные пятеро отпущены на амбулаторное лечение", - отметила собеседница агентства.

Представитель минздрава региона добавила, что погибшие - водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в субботу в ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковой машины ВАЗ-2114 недалеко от города Избербаш на федеральной автодороге "Кавказ" погибли два человека и еще десять пострадали. Состояние одного из пострадавших тяжелое, у него закрытая черепно-мозговая травма, разрыв легкого и множество переломов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Итоги визита Президента Ильхама Алиева во Францию - очередная внешнеэкономическая победа Азербайджана - депутат
Бизнес 14:58
Ангела Меркель посетит Азербайджан
Политика 14:30
Азербайджано-турецкие отношения основаны на принципе «Одна нация, два государства» - посол
Турция 13:07
Каков минерально-сырьевой потенциал полезных ископаемых Узбекистана?
Бизнес 11:12
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 08:17
Али Гасанов: Сегодня передовые азербайджанские медиа способны вести конкуренцию на любом медиа-пространстве мира(ФОТО)
Политика 00:23
Лента новостей
Закир Гасанов определил задачи по повышению оперативности действия азербайджанских войск
Политика 15:55
В Азербайджане успешно завершился экологический летний лагерь «Защитим джейранов!» (ФОТО)
Общество 15:47
ХАМАС пообещал остановить пограничные столкновения с Израилем
Израиль 15:46
Путин и Макрон обсудили международные проблемы
Россия 15:31
Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара
Арабские страны 15:16
Российские моряки прибыли в Китай для участия в конкурсе "Морской десант"
Россия 15:14
Итоги визита Президента Ильхама Алиева во Францию - очередная внешнеэкономическая победа Азербайджана - депутат
Бизнес 14:58
Визит Президента Ильхама Алиева в Париж очень важен, учитывая средства влияния Армении на Францию - депутат
Политика 14:46
Ангела Меркель посетит Азербайджан
Политика 14:30