Минэкологии оштрафовало объекты общепита в южном регионе Азербайджана

31 июля 2018 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минэкологии оштрафовало объекты общепита в южном регионе Азербайджана.

С целью предотвращения выброса, поджога и скопления бытовых отходов на побережье Каспийского моря и пляжах, а также сброса в море сточных вод сотрудниками департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и Главного управления общественной безопасности МВД проведен очередной совместный рейд, говорится в сообщении минэкологии, распространенном во вторник.

Во время рейда было установлено, что в центрах отдыха и объектах общественного питания, функционирующих в прибрежной полосе Каспийского моря в Лянкяранском районе, бытовые отходы и сточные воды не управляются в соответствующем законодательством порядке.

Были обнаружены факты скопления и поджога на территории бытовых отходов с объектов общепита «Meduza», «Su pərisi», “Məşədi”, «Gəl arada bir», «Panorama», а также сброса бытовых и сточных вод в Каспийское море с объекта общепита «Delfin».

По фактам в отношении правонарушителей были составлены протоколы, и согласно Кодексу об административных проступках они были оштрафованы на сумму 3 100 манатов.

Владельцам объектов также было вручено обязательное для исполнения указание по устранению выявленных нарушений.

Рейды продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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