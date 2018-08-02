Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

2 августа 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, северо-западный ветер временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

В некоторых горных районах страны утром и вечером возможны грозовые дожди. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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