С начала года пожары произошли в 16 районах Азербайджана - минэкологии

3 августа 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев этого года в Азербайджане были зарегистрированы 19 пожаров. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал директор департамента развития охраны биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, в результате этих пожаров сгорел 701 гектар лесных и степных территорий.

Ализаде добавил, что пожары были зарегистрированы в Шабранском, Огузском, Ярдымлинском, Агдашском, Лянкяранском, Хачмазском, Хызынском, Агсуинском, Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гекчайском, Масаллинском, Шекинском и Сиязаньском районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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