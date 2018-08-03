Завершился визит в Азербайджан группы российской молодежи по приглашению вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой (ФОТО)

3 августа 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершился визит делегации в составе группы государственных служащих, членов неправительственных молодежных организаций и студентов российских вузов в Азербайджан по приглашению вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой.

Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства молодежи и спорта.

В рамках визита, который проходил с 24 по 31 июля, делегация вначале посетила в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Затем члены делегации провели встречу в министерстве молодежи и спорта. На встрече заместитель министра спорта и молодежи Интигам Бабаев подробно проинформировал гостей об успешно реализуемой в Азербайджане молодежной политике, различных проектах, достигнутых успехах и международных связях, ответил на их вопросы.

Члены делегации поделились впечатлениями о визите. Заместитель директора департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов выразил признательность за теплую встречу и подробную информацию.

Во встрече также приняли участие директор Ботанического сада Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Алексей Ретеюм, член правления АМОР Эмин Гаджиев.

В завершение встречи гостям были вручены памятные подарки министерства молодежи и спорта.

На следующий день состоялась встреча молодежной делегации Российской Федерации с заместителем министра культуры Рафигом Байрамовым. На встрече состоялся обмен мнениями о различных культурных проектах, осуществляемых в Азербайджане и России.

Руководитель департамента внешней экономики и международных связей правительства Москвы Олег Шутенко подчеркнул, что проведение взаимных дней культуры имеет важное значение для наших стран и столиц.

Во встрече также приняли участие директор государственного автономного учреждения культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма» Василий Овчинников, сотрудник департамента культуры города Москвы Артур Шукуровский, директор организации Road to Moscow по вопросам развития Людмила Цой.

В очередной день члены делегации побывали в Центре Гейдара Алиева. Российская молодежь ознакомилась с Музеем Центра Гейдара Алиева.

Здесь гости были подробно проинформированы об экспонатах, отражающих различные периоды содержательной жизни и многогранной политической деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Ознакомление в Центре Гейдара Алиева с выставками «Жемчужины Азербайджана» и «Мини Азербайджан» оставило у гостей приятные впечатления.

Члены делегации встретились с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, председателем Азербайджанского молодежного объединения России Лейлой Алиевой, выразили признательность за приглашение, поделились впечатлениями о визите.

В очередные дни гости приняли участие в открытии Международного музыкального фестиваля «ЖАРА-2018». Российская молодежь также ознакомилась с постоянной экспозицией Национального музея истории Азербайджана, домом-музеем Гаджи Зейналабдина Тагиева, Музейным центром, Музеем ковра, Ичеришехер, Девичьей башней, Дворцом Ширваншахов.

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