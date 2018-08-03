Экипажи военных кораблей выполнили второй этап конкурса "Кубок моря-2018" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Экипажи военных кораблей выполнили второй этап конкурса "Кубок моря-2018", говорится в пятницу в сообщении минобороны Азербайджана.

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе «Кубок моря-2018», в ходе состязаний «Борьба за живучесть корабля» выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе».

В ходе этого эпизода экипажи продемонстрировали свои способности и навыки по обеспечению безопасности корабля и его спасению.

На следующий день команды выполнят эпизод «Использование спасательных средств».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.