В некоторых учреждениях культуры Азербайджана работники не получали командировочные

БАКУ /Trend/ - В учреждениях культуры Азербайджана выявлены случаи невыплаты командировочных в крупном размере, говорится в среду в сообщении министерства финансов.

Данный факт выявлен в результате мероприятий, проведенных Госслужбой финансового надзора в первой половине 2018 года.

В ходе мероприятий по контролю, проведенных в учреждениях культуры министерства культуры, было установлено отсутствие классных журналов на групповых и индивидуальных занятиях. Было выявлено, что несмотря на ограниченное число классных комнат, в журналах были зафиксированы случаи проведения уроков сверх указанного в журналах количества, также зарегистрированы случаи проведения различных занятий одними и теми же учителями в один день и в одно и то же время.

Кроме того, были установлены случаи выплаты высокой ежемесячной зарплаты в библиотеках на основании безосновательного увеличения числа выдаваемых книг и числа читателей, расходов средств на покупку топлива и запчастей для транспортных средств, находящихся в непригодном состоянии, под предлогом его эксплуатации; фактической невыплаты в крупной сумме командировочных работникам, безосновательного снятия с учета недавно приобретенного оборудования, проведения уроков лицами, не имеющими соответствующего образования.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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