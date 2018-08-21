В Азербайджане завтра будет до 34 градусов тепла

21 августа 2018 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, говорится во вторник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-восточный ветер сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-23, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов. Северо-восточный ветер сменится юго-западным.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но вечером местами на Большом и Кавказе возможны грозовые дожди, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 29-34 градуса тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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