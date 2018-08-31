В сентябре в районах Азербайджана будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане среднемесячная температура воздуха в сентябре будет близкой к климатической норме, местами превысит ее, говорится в пятницу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами превысит ее. В первой декаде сентября ожидается стабильная погода, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 22-25 градусов тепла (ночью 18-23, днем 25-30 градусов тепла, в некоторые дни 33 градуса тепла), что ближе к климатической норме и немного выше.

Ожидается, что количество месячных осадков будет близкой к климатической норме (норма 12-23 миллиметров).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 22-25 градусов тепла (ночью 16-21, днем 25-30, в отдельные дни 33-35 градусов тепла), что близко к климатической норме и немного выше.

Количество месячных осадков будет близкой к климатической норме (норма 7-13 миллиметров).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачын-Кельбаджар-Дашкесан-Гедабейском районах среднемесячная температура составит 14-18 градусов тепла (ночью 10-15, днем 17-22, в отдельные дни 25-27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 34-50 миллиметров).

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Физули-Джебраильском районах среднемесячная температура составит 21-24 градуса тепла (ночью 17-22, днем 24-29 градусов тепла, в отдельные дни 32-24 градуса тепла), что близко к климатической норме и немного выше нее.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (17-44 миллиметров).

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Агсу-Шамаха-Сиязань-Шабран-Хызы-Губа-Гусар-Хачмазском районах среднемесячная температура составит 19-23 градусов тепла (ночью 14-19, днем 20-25, в отдельные дни 28-31 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами немного выше (норма 33-120 миллиметров).

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Гекчай-Кюрдамир-Имишли-Агджабеди-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах среднемесячная температура составит 23-25 градусов тепла (ночью 18-23, днем 25-30, в некоторые дни 33-36 градусов тепла), что близко к климатической норме и немного выше нее.

Ожидается, что количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 14-38 миллиметров).

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах среднемесячная температура составит 21-24 градуса тепла (ночью 17-22, в горах 8-13, днем 23-28,в отдельные дни 30-33 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, в отдельных местах немного превысит ее (норма 50-199 миллиметров).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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