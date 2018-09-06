В Азербайджане обнародована статистика по укусам змей и пауков

БАКУ /Trend/ - В августе в центре токсикологии Клинического медицинского центра Азербайджана было размещено шесть человек с жалобой на укус паука каракурта и восемь человек, ужаленных желтым скорпионом.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделением токсикологии Азер Магсудов.

По его словам, жалобы на укусы пауков в основном поступали от людей, проживающих на прилегающих к Баку территориях.

Магсудов отметил, что в августе 14 человек были размешены в больницу с диагнозом укуса змеи. Согласно статистике, обращения в связи с укусом змеи поступали из города Ширван, а также из Гаджигабульского, Евлахского, Бардинского, Курдемирского, Габалинского районов.

По словам заведующего отделением, в течение августа 11 человек проходили лечение в больнице с диагнозом отравления лекарствами, 9 человек - с диагнозом аллергической реакции, три человека - с диагнозом отравления уксусной кислотой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.