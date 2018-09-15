Назначен председатель правления Азербайджанского института пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Садиг Арзуман оглу Мамедов назначен председателем правления Азербайджанского института пищевой безопасности, говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности, распространенном в субботу.
Приказ об этом подписал председатель агентства Гошгар Тахмазли.
Садиг Мамедов родился в 1970 году в Сальянском районе. В 1995 года окончил Азербайджанский государственный медицинский университет по специальности врач-кардиолог.
В 2014-2015 годах Мамедов был главврачом, а затем директором Сураханского медико-реабилитационного центра.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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