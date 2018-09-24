Прекратилось извержение грязевого вулкана в Баку

24 сентября 2018 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грязевой вулкан Отман-Боздаг, который начал извергаться на территории Гарадагского района Баку утром 23 сентября, потух.

Об этом в понедельник сказал Trend директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев.

По его словам, вечером грязевой вулкан полностью потух, и в настоящий момент нет никакой опасности.

«Нет никакой активности вулкана, также полностью остановилось движение продуктов вулканического извержения», - сказал директор заповедника.

Пашаев отметил, что на территории появились глубокие трещины.

«Министерство экологии и природных ресурсов проводит здесь мероприятия по безопасности, на территорию никого не пускают», - сказал Пашаев.

По его словам, вулкан находится на расстоянии 7-8 километров от населенного пункта Умид, поэтому населенному пункту не был нанесен ущерб.

«В результате извержения грязевого вулкана согнулся находящийся вблизи электрический столб, сотрудники ОАО «Азеришыг» сразу прибыли на место происшествия и устранили проблему», - добавил Пашаев.

Напомним, что 23 сентября в 08:53 началось извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг, входящего в Государственный природный заповедник группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова.

Высота пламени составляла 200-300 метров. На участке образовалось много трещин глубиной до 40 метров.

Предыдущее извержение второго по размеру грязевого вулкана в мире Отман-Боздаг произошло 6 февраля 2017 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку произошло извержение вулкана (ВИДЕО)
Происшествия 23 сентября 12:11
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира в Баку
Общество 22 сентября 18:28
В Баку пройдет 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения
Общество 22 сентября 11:52
Сегодня в Баку на Чемпионате мира по дзюдо в борьбу вступят еще трое азербайджанских дзюдоистов
Общество 22 сентября 11:11
В Баку в рамках программы НАТО проведено учение по самооценке (ФОТО)
Политика 21 сентября 20:04
В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо (ФОТОСЕССИЯ)
Общество 21 сентября 17:05
Лента новостей
В Мексике пять человек стали жертвами наводнения
Другие страны 21:28
Apple завершила покупку Shazam
США 21:26
Трамп должен вернуться к СВПД для переговоров с Ираном - Роухани
Политика 21:20
Хачатуров превращает ОДКБ в инструмент в скрытых планах армян - эксперт
Политика 20:58
В Азербайджане назначена новый замминистра сельского хозяйства
Общество 20:28
Помпео затронет вопрос поставки С-300 Сирии на встрече с Лавровым
США 20:27
Общий объем инвестиций саудовских компаний в Азербайджан достигает $368 млн
Бизнес 20:10
Британцы впервые протестировали устройство для вылова космического мусора
В мире 19:58
Бакинский автовокзал осуществляет рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск
Общество 19:33