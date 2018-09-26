Ракета Ariane-5 в 100-й раз стартовала с космодрома во Французской Гвиане (ВИДЕО)

26 сентября 2018 03:19 (UTC+04:00)

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала во вторник вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане, сообщает ТАСС. Запуск, ставший для этого носителя 100-м по счету с этой площадки, произведен в 19:38 по местному времени (26 сентября, 01:29 мск), его трансляцию в прямом эфире на своем сайте вела компания Arianespace, обслуживающая старты из ГКЦ.

На орбиту в свой юбилейный старт Ariane-5 выводит на геостационарную орбиту два телекоммуникационных спутника - Azerspace-2 и Horizons 3e. Первый аппарат запускается по заказу Азербайджана, второй - для Японии.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее пятое поколение этих носителей относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Запуски таких ракет производятся с космодрома ГКЦ с 1996 года. Из 100 стартов Ariane-5 96 были успешными.

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