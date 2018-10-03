Завтра станция «Кёроглу» бакинского метро будет работать в усиленном режиме

3 октября 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен завтра будет работать в усиленном режиме в связи с матчем "Карабах" – "Арсенал", который состоится на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках Лиги Европы УЕФА.

Об этом в среду сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, за два часа до начала матча станция метро «Кёроглу» начнет работать в усиленном режиме до полного регулирования потока болельщиков.

«Предусматривается и выделение при необходимости дополнительных поездов», - сказал Мамедов

Напомним, что 4 октября на Бакинском Олимпийском стадионе состоится матч "Карабах" – "Арсенал", который начнется в 20:55 по местному времени.

Бакинский Олимпийский стадион, где пройдет игра, вмещает около 70 тысяч зрителей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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