В Школу управления проектами в БВШН принята новая группа слушателей

12 октября 2018 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония, посвященная приему новой группы слушателей – «М4» – в Школу управления проектами (SPM – School of Project Management) по программе магистратуры американского Университета Джорджа Вашингтона, которая является совместной инициативой БВШН и британской компании TwentyEighty Strategy Execution, сообщает азербайджанский вуз в пятницу.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и руководитель группы проектов Информационных технологий и услуг компании BP в Азербайджане с более чем 20-летним опытом работы, преподаватель SPM Фаик Насибов.

Познакомившись со студентами, начинающими учебу в SPM, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов пожелал им успешного усвоения учебной программы. Затем каждый из слушателей, входящих в руководящий состав действующих в стране ведущих компаний, предоставил краткую информацию о себе и своем опыте работы. В числе студентов группы «М4» – сотрудники таких компаний, как BP, KCA Deutag, ПО «Азнефть», ОАО «Азерсу», Samsung Engineering, ООО «Азертехнолайн», ОАО «Akelik Group» и ABB.

Курс обучения в SPM – это уникальная программа подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. В ходе учебного курса, состоящего из семи модулей, слушатели Школы изучают, среди других, такие предметы, как «Руководство проектом, управление и коммуникации», «Управление рисками», «Управление проектами: применение на практике», «Составление графика работ и контроль затрат» «Навыки ведения переговоров», и «Качество для менеджеров проекта». После успешного окончания учебы выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
БВШН завоевала первые три места на Олимпиаде роботов
ИКТ 9 октября 11:42
Студенты БВШН успешно выступили в конкурсе «CanSat Azerbaijan 2018»
ИКТ 8 октября 11:21
Всемирный день учителей в Бакинской Высшей школе нефти (ФОТО)
Общество 5 октября 16:58
БВШН названа лучшим учебным заведением года
Общество 4 октября 10:55
Совместный проект БВШН и южнокорейской компании HMC
Общество 3 октября 14:48
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 1 октября 10:46
Лента новостей
Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд
Беларусь 15:37
Завтра ночью и утром в Баку местами возможны дожди
Общество 15:33
Декоративное искусство и интерьер в Баку международного масштаба (ФОТО)
Социум 15:33
Новый посол ЕС в Грузии Карль Харцель встретился с председателем Конституционного суда
Грузия 15:33
Беньямин Нетаньяху посетил эсминец ВМС США, зашедший в порт Ашдода
Израиль 15:30
Скоростные поезда по маршруту Баку-Гянджа будут следовать со скоростью 159 км/ч
Бизнес 15:30
Парламент Азербайджана утвердил соглашение по блоку D230
Энергетика 15:23
Kapital Bank является официальным партнером Международной выставки образования
Общество 15:19
Центр «Barama» компании Azercell продолжает оказывать поддержку молодым стартапам в Гяндже (ФОТО)
ИКТ 15:11