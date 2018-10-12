В Школу управления проектами в БВШН принята новая группа слушателей

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония, посвященная приему новой группы слушателей – «М4» – в Школу управления проектами (SPM – School of Project Management) по программе магистратуры американского Университета Джорджа Вашингтона, которая является совместной инициативой БВШН и британской компании TwentyEighty Strategy Execution, сообщает азербайджанский вуз в пятницу.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и руководитель группы проектов Информационных технологий и услуг компании BP в Азербайджане с более чем 20-летним опытом работы, преподаватель SPM Фаик Насибов.

Познакомившись со студентами, начинающими учебу в SPM, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов пожелал им успешного усвоения учебной программы. Затем каждый из слушателей, входящих в руководящий состав действующих в стране ведущих компаний, предоставил краткую информацию о себе и своем опыте работы. В числе студентов группы «М4» – сотрудники таких компаний, как BP, KCA Deutag, ПО «Азнефть», ОАО «Азерсу», Samsung Engineering, ООО «Азертехнолайн», ОАО «Akelik Group» и ABB.

Курс обучения в SPM – это уникальная программа подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. В ходе учебного курса, состоящего из семи модулей, слушатели Школы изучают, среди других, такие предметы, как «Руководство проектом, управление и коммуникации», «Управление рисками», «Управление проектами: применение на практике», «Составление графика работ и контроль затрат» «Навыки ведения переговоров», и «Качество для менеджеров проекта». После успешного окончания учебы выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.

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