В связи с оползнем на Баиловоском склоне будут приняты превентивные меры - минэкологии

17 октября 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проживание на улице Бухтинская в оползневой зоне на Баиловском склоне Баку представляет опасность для жителей.

Об этом во вторник сказал журналистам начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По словам начальника экспедиции, дома в начале улицы снесены, в этой зоне наблюдается напряженность.

"Дома в начале улицы, где произошел обвал, были снесены. Минувшей весной примерно 43 домов пришли в аварийное состояние. Сегодня в результате оползня обрушился дом номер девять. Рядом в двух домах также наблюдается деформация", - добавил Гаралов.

Гаралов отметил, что расположенные следом дома также находятся под угрозой.

"Местные структуры примут превентивные меры", - сказал начальник экспедиции.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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