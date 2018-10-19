На одном из проспектов в Баку будет частично ограничено движение

БАКУ /Trend/ - Завтра с 08:00 по 20:00 в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение автотранспорта на 28-м километре проспекта Загульба Хазарского района Баку, говорится в пятницу в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Водители, которые двигаются в направлении проспекта Загульба, смогут продолжить движение, двигаясь по Мардакянском мосту и повернув в обратном направлении на перекрестке после моста.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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