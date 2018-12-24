Утверждены новые правила приема в вузы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в Правила приема студентов в вузы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на правительство.

Согласно правилам, абитуриенты на первом этапе приемных экзаменов сдают экзамен по азербайджанскому или русскому языку (в соответствии с языком обучения), иностранному языку и математике, кроме абитуриентов, определенных п.3.4 этих правил.

Абитуриенты, сдающие приемный экзамен на азербайджанском языке, могут выбрать английский, немецкий, французский, русский, арабский или персидский язык как иностранный, сдающие на русском языке – английский, немецкий или французский язык.

На экзамене абитуриентам будет представлено всего 85 заданий – 30 по азербайджанскому (русскому языку), 30 – по иностранному и 25 - по математике.

Максимальный балл, который абитуриенты могут набрать на первом этапе приемного экзамена, 300 баллов, по 100 по каждому предмету.

Продолжительность экзамена - три часа.

Абитуриенты, сдающие приемный экзамен на русском языке, сдают отдельный тестовый экзамен по азербайджанскому языку (как государственный язык), отвечая на 30 заданий. Максимальный балл, который могут набрать абитуриенты, 30 баллов.

Экзамен длится 45 минут. Результат экзамена оценивается как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», и получившие оценку «удовлетворительно» допускаются к приемным экзаменам (выбор специальности) в рамках конкурса на текущий год.

Абитуриент, не принявший участие в первом этапе, не допускается ко второму этапу, не принявший участие во втором этапе – к выбору специальности.

Результаты первого этапа приемного (выпускного) экзаменов остаются в силе в течение двух лет и предоставляют право абитуриенту участвовать в конкурсе по приему студентов в текущем или следующем году. При желании абитуриент может вновь участвовать в первом этапе приемного экзамена в соответствующем учебном году, и в этом случае он сам устанавливает, по результатам какого экзамена он будет участвовать в конкурсе.

Второй этап приемных экзаменов в вузы осуществляется по группам специальностей, его результаты остаются в силе в течение года и предоставляют абитуриентам право участвовать в конкурсе по приему студентов в вузы только в текущем учебном году.

В каждом учебном году приемные экзамены проводятся дважды в год в виде весенней и летней сессий.

В каждой сессии абитуриент может участвовать только в одном экзамене группы специальностей.

Абитуриент, независимо от участия в приемном экзамене по I-IV группам специальностей, может сдавать экзамен и по V группе специальностей.

Относительные коэффициенты по предметам групп специальностей будут следующими:

I группа специальностей - математика (относительный коэффициент 1,5), физика (1,5) и химия (1);

II группа специальностей - математика (относительный коэффициент 1,5), география (1,5) и история (1);

III группа специальностей – в зависимости от языка обучения: азербайджанский или русский язык (относительный коэффициент 1,5), история (1,5) и литература (1);

IV группа специальностей - биология (относительный коэффициент 1,5), химия (1,5) и физика (1).

Абитуриенты V группы специальностей не сдают второй этап приемного экзамена, а участвуют в конкурсе на основании результатов первого этапа (выпускного экзамена).

На втором этапе приемного экзамена абитуриентам будет предложено 90 заданий, по 30 заданий по каждому предмету.

Максимальный балл, который могут набрать абитуриенты на втором этапе приемного экзамена, 400 баллов – 150 баллов по предметам с относительным коэффициентом 1,5, и 100 баллов - по предметам с относительным коэффициентом в один балл.

Экзамен длится три часа

Вид заданий и порядок оценивания на каждом этапе экзамена устанавливаются ГЭЦ по согласованию с министерством образования и ежегодно объявляются до истечения одного месяца после начала учебного года.

ГЭЦ создает все условия для участия в приемных экзаменах лиц с инвалидностью.

Абитуриентам первой группы, имеющим инвалидность по зрению, предоставляется индивидуальный контролер, и продолжительность экзамена для них продлевается на один час.

(Автор: Иьхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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