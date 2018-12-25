В ближайшие три дня в Баку будет преобладать ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В ближайшие три дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать ветреная погода, сильный юго-западный ветер перейдет в порывистый северо-западный ветер, в пятницу ожидаются дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура снизится на 3-5 градуса.

В районах Азербайджана 27-28 декабря установится нестабильная погода, временами ожидается дождь, местами ливневый, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. С 26 декабря и до пятничного вечера западный ветер местами будет сильным. Температура снизится на 3-5 градуса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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