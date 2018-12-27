Bakcell и "ASAN Письмо" порадовали детей, страдающих от лейкемии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане, приняла участие в очередной инициативе проекта «ASAN Письмо», организованной по случаю наступающего Нового года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

В этот раз, проект «ASAN Письмо» вместе с Bakcell и Personaj Agency подарил много радостных моментов 20 детям, страдающим от лейкемии. Так, в рамках проекта был организован визит в Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови им.Бахадура Эйвазова, чтобы порадовать детей и подарить им новогодние подарки.

Основная цель проекта «ASAN Письмо», осуществляемого организацией «ASAN Волонтеры» это дарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, и повысить уровень социальной ответственности и чувство заботы в обществе. В рамках проекта «ASAN Письмо», направленного на воплощение детских желаний в жизнь, письма написанные детьми возрастом до 14 лет размещаются на сайте www.asanmektub.az и их желания исполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь в рамках проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Принимая активное участие в проектах направленных на помощь детям, нуждающихся в особой заботе и предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования, Bakcell смогла помочь уже тысячам детей. Проект «ASAN Письмо» предоставил Bakcell еще одну замечательную возможность дарить детям радость и исполнять их желания.

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