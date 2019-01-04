Минобразования Азербайджана о сложности вопросов международных олимпиад для преподавателей школ и вузов

БАКУ /Trend/ - Сложность вопросов международных олимпиад естественна как для преподавателей школ, так и вузов Азербайджана, сказал в пятницу Trend и.о.директора Института образования, завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев, комментируя результаты конкурса «Талантливый учитель для талантливого ученика».

«Этот конкурс – не экзамен, который проводится для проверки знания учителями общешкольной программы, а своего рода олимпиада, где выявляются педагоги, которые будут привлечены к подготовке к олимпиадам. И результаты ниже 50 процентов в этих конкурсах связаны с их характером. Именно поэтому он был организован по пяти предметам, по которым проводятся международные олимпиады. Что касается содержания вопросов, то они были подготовлены не по национальному куррикулуму, а в соответствии с программой международных олимпиад, на основании достаточно усложненных заданий. Учителям средних школ не обязательно знать программу подготовки к международным олимпиадам. Поэтому конкурс проводился на принципах добровольности. Естественно, что не только для учителей средних школ, но и профессорско-преподавательского состава вузов задания и вопросы международных олимпиад являются сложными. То есть, это естественно, когда педагог, не задействованный в этой сфере, не показывает на этих конкурсах удовлетворительный результат», - сказал Амруллаев.

Он опроверг информацию о том, что большинство педагогов не смогло показать желаемый результат, отметив, что во многих странах мира подготовка к международным олимпиадам проводится при вузах под руководством профессорско-преподавательского состава.

«К международным олимпиадам готовят специальные преподаватели в рамках не нескольких, а одного предмета. К примеру, специалист раздела теории чисел в математике может не знать сферу комбинаторики или геометрии, это естественное явление в мировой практике. Одна из целей конкурса - выявление школьных учителей, проявляющих интерес к этой сфере», - сказал завотделом.

Что касается муссируемой информации о неудовлетворительных результатах учителей в этом конкурсе, то это было нормально встречено жюри, которое готовило конкурс. «Скажу больше: было оценено положительно наличие учителей из столицы и регионов, знакомых с этой сферой», - сказал Амруллаев.

В заключение завотделом министерства добавил, что стоящая сегодня перед преподавателем средней школы задача - донести до учащихся школьную программу, подготовить их к выпускным и приемным экзаменам на уровне, отвечающем необходимым стандартам. «Также планируется реализовать много проектов по распространению и массовости олимпиадного движения с учителями, достигшими успехов в конкурсе», - сказал Амруллаев.

Напомним, что 15 декабря 2018 года Институт образования провел конкурс «Талантливый учитель для талантливого ученика».

Конкурс был нацелен на выявление педагогического коллектива, который будет работать с одаренными учениками, привлечение педагогов к различным проектам, развитие их педагогических и академических способностей.

Конкурс проводился по пяти предметам - математике, физике, химии, биологии и информатике. Участие в конкурсе было добровольным.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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