На магистральном водопроводе в Баку произошла авария (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На магистральном водопроводе в Баку произошла авария, сообщил в среду Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Он сказал, что авария произошла на территории жилого массива, называемого «Мотодром» в Бинагадинском районе столицы: «Сегодня утром на магистральном водопроводе произошла авария. На место прибыла аварийная бригада «Азерсу», вода была перекрыта. Сейчас продолжаются восстановительные работы, которые завершатся до конца дня».

Вода залила автомобильную дорогу от Бакинского международного автовокзального комплекса до поселка Баладжары, движение автомобилей на дороге затруднено.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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