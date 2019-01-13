Завтра в Баку будет преимущественно без осадков

13 января 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в ночь с воскресенья на понедельник местами возможны дожди, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами будет туман. Утром и ночью будет дуть местами порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди, в горных районах снег. Также местами ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся в некоторых местах западный ветер.

Ночью - от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла.

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