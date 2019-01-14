В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО)

14 января 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается реализация проекта «Наш двор» по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

В понедельник в рамках проекта на улице Фармана Меликова 1Б, 1Г, 1А, 2А и 2Б Бинагадинского района был благоустроен двор, охватывающий здания, где проживает около 2 400 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

В рамках проекта «Наш двор» во дворе площадью 10 000 квадратных метров с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены специальные сооружения, 8 беседок и скамейки, созданы площадка для мини-футбола и шахматная доска, площадка со спортивными тренажерами. Помимо этого, создан детский развлекательный центр со специальным покрытием, а также во дворе здания установлены современные опоры освещения.

Основная цель создания подобных площадок – охрана здоровья молодежи, эффективная организация ее досуга, в том числе обеспечение массовости занятий спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Помимо этого, на территории площадью около 4000 квадратных метров заложена полоса озеленения, дополнительно высажено около 100 деревьев и кустарников. С целью обеспечения удобства населения установлены камеры видеонаблюдения.

Двор, сданный в пользование жителей в Бинагадинском районе, является четырнадцатым двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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