В Баку перенесены две автобусные остановки (ФОТО)

15 января 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку перенесена автобусная остановка, находящаяся на пересечении улиц братьев Мардановых и А. Бакиханова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Это позволило увеличить пропускную способность дороги.

В Агентстве сообщили, что, несмотря на постоянно горящую секцию светофора поворота направо на этом перекрестке, наличие здесь остановки создавало пробки и заторы.

Также перенесена остановка на улице Джавадхана (перед глазной клиникой имени З.Алиевой). Остановка также находилась на перекрестке, регулируемом светофором, и останавливающиеся здесь автобусы не обеспечивали безопасность пассажиров на данной территории. Поэтому остановка перенесена вперед от перекрестка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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